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Украинскую телеведущую встретили в Польше криками "Слава Путину!"

Украинскую телеведущую встретили в Польше криками "Слава Путину!"

Царьград Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/Globallookpress Украинскую телеведущую Ольгу Фреймут в Польше встретили криками "Слава Путину!".

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
очередная хохлосвинская мразь! Уничтожить эту падаль надо было прямо на месте!!!!
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11 час.

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