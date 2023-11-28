Американка подала в суд на ресторан из-за человеческого пальца в салате

Американка из штата Коннектикут подала иск против сети быстрого питания Chopt после того, как, по ее словам, обнаружила часть человеческого пальца в своем салате — это был палец, сообщает 28 ноября телеканал CBS News.
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