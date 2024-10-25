Трамп: США стали свалкой для мира из-за миграционной политики демократов

Участник американской президентской гонки Дональд Трамп проинформировал о том, что из-за возглавляемого действующим главой государства Джозефом Байденом Белого Дома держава стала похожа на свалку, которой пользуются другие страны.
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