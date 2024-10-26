Нижегородская область и ДНР начали совместную работу по развитию движения школьных лесничеств

Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев и председатель Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства Донецкой народной республики Алексей Шебалков подписали соглашение о сотрудничестве по развитию движения школьных лесничеств.