Нижегородская область и ДНР начали совместную работу по развитию движения школьных лесничеств

Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев и председатель Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства Донецкой народной республики Алексей Шебалков подписали соглашение о сотрудничестве по развитию движения школьных лесничеств.
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