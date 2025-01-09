Расчет БПЛА поразил РСЗО «Град» ВСУ на каховском направлении в Херсонской области

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» поразил реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на каховском направлении в Херсонской области.
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