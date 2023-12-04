Эстония может закрыть КПП в Нарве на границе с РФ

Эстония может временно закрыть свой контрольно-пропускной пункт в Нарве на границе с Россией. Как пишет ТАСС, такие меры связаны с целью «защитить национальную безопасность и общественный порядок» в стране, в связи с возросшим потоком иностранцев, «не имеющих законного права на въезд в Евросоюз».