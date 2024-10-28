Десятый сталинский удар Советские морские пехотинцы на захваченной немецкой береговой батарее в ЛиинахамариОбщая ситуацияСоветские армии почти полностью завершили освобождение родной земли.
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Десятый сталинский удар Советские морские пехотинцы на захваченной немецкой береговой батарее в ЛиинахамариОбщая ситуацияСоветские армии почти полностью завершили освобождение родной земли.
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