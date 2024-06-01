Новая статья: Gamesblender № 676: God of War: Ragnarok на ПК, осенний ремейк Silent Hill 2 и новости Wa...

Новая статья: Gamesblender № 676: God of War: Ragnarok на ПК, осенний ремейк Silent Hill 2 и новости WarhammerС первым летним GamesBlender! Июньские презентации начнутся на следующей неделе, но Sony традиционно сработала на опережение, проведя майскую трансляцию State of Play.
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