ЦИК выделил Рязанской области 231 млн рублей на выборы Госдумы в 2026 году

В 2026 году на выборы в Госдуму в Рязанской области выделили около 231,17 млн рублей, из них 35,874 млн рублей — на адресное информирование избирателей путем поквартирного обхода.
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