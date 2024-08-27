Информация для жителей Кировградского городского округа

МКУ «Служба субсидий и компенсаций Кировградского городского округа» напоминает гражданам, проживающим на территории Кировградского городского округа, что заявление о предоставлении субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, а также заявление о предоставлении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, можно подать, используя Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.