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Информация для жителей Кировградского городского округа

МКУ «Служба субсидий и компенсаций Кировградского городского округа» напоминает гражданам, проживающим на территории Кировградского городского округа, что заявление о предоставлении субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, а также заявление о предоставлении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, можно подать, используя Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.

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