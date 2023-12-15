"I'm With Him": Trump Secures Another GOP Senate Endorsement For 2024 Comeback Bid Authored by Tom Ozimek via The Epoch Times (emphasis ours), Former President Donald Trump has secured another endorsement for his 2024 bid for the White House, with Senator Josh Hawley (R-Mo.
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