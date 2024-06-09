Медведев жестко обозвал Шольца и призвал того к покаянию

Зампред Совбеза России продолжает одаривать западных лидеров нелицеприятными "комплиментами".Так, к уже устоявшемуся прозвищу канцлера ФРГ Олафа Шольца "ливерная колбаса", Дмитрий Медведев добавил эпитет "протухшая", попутно жёстко призвав немецкого политика покаяться перед украинцами за причастность к их массовому истреблению.
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