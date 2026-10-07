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Андреева выйдет в полуфинал турнира в Пекине, считают букмекеры. Мирра – явный фаворит матча с Александровой

Екатерина Александрова встретится с Миррой Андреевой в 1/4 финала турнира в Пекине. Александрова выиграла обе личные встречи против Андреевой, но котируется андердогом завтрашней игры за 3.

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