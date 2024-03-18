Российские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артёмовском (ВИДЕО)

Десантники ВС РФ взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артёмовском. Сперва была проведена артподготовка: по огневым точкам врага отработала российские артиллеристы, после чего штурмовые группы на машинах десанта БМД-2 приблизились к укреплениям боевиков и зачистили их позиции.