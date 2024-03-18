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Русская весна

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Российские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артёмовском (ВИДЕО)

Российские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артёмовском (ВИДЕО)

Десантники ВС РФ взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артёмовском. Сперва была проведена артподготовка: по огневым точкам врага отработала российские артиллеристы, после чего штурмовые группы на машинах десанта БМД-2 приблизились к укреплениям боевиков и зачистили их позиции.

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