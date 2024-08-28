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В канун Успения Пресвятой Богородицы епископ Серафим совершил всенощное бдение в Никольском кафедральном соборе г. Бобруйска.

В канун Успения Пресвятой Богородицы епископ Серафим совершил всенощное бдение в Никольском кафедральном соборе г. Бобруйска.

27 августа 2024 года, в канун праздника Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, совершил всенощное бдение в Никольском кафедральном соборе г.

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