В канун Успения Пресвятой Богородицы епископ Серафим совершил всенощное бдение в Никольском кафедральном соборе г. Бобруйска.

27 августа 2024 года, в канун праздника Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, совершил всенощное бдение в Никольском кафедральном соборе г.