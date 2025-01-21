Дополнительное фото парада планет в Сусанинском районе 21 января. Фото: «Независимая Медиа Группа» / nmg.
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Дополнительное фото парада планет в Сусанинском районе 21 января. Фото: «Независимая Медиа Группа» / nmg.