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Царьград

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На Кубани 28 июля воздух прогреется до +33 °C

На Кубани 28 июля воздух прогреется до +33 °C

Во вторник, 28 июля, на территории Краснодарского края сохранится влияние антициклона. В связи с этим в регионе прогнозируется малооблачная и сухая погода без существенных осадков, а солнечные лучи обеспечат интенсивный дневной прогрев.

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