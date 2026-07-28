На Кубани 28 июля воздух прогреется до +33 °C

Во вторник, 28 июля, на территории Краснодарского края сохранится влияние антициклона. В связи с этим в регионе прогнозируется малооблачная и сухая погода без существенных осадков, а солнечные лучи обеспечат интенсивный дневной прогрев.
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