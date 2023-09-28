Госсовет КНР произвел кадровые перестановки

Пекин, 28 сентября /Синьхуа/ -- Госсовет КНР в четверг объявил о ряде кадровых перестановок. Чэнь Хуапин был назначен замглавы Китайского комитета по контролю над ценными бумагами, Ло Вэньли - замглавы Государственного управления по охране культурного наследия КНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)