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Китай

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Госсовет КНР произвел кадровые перестановки

Пекин, 28 сентября /Синьхуа/ -- Госсовет КНР в четверг объявил о ряде кадровых перестановок. Чэнь Хуапин был назначен замглавы Китайского комитета по контролю над ценными бумагами, Ло Вэньли - замглавы Государственного управления по охране культурного наследия КНР.

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