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Газета.ру

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Мужчина прибег к особенности GrapheneOS на Pixel и теперь может сесть в тюрьму

Мужчина прибег к особенности GrapheneOS на Pixel и теперь может сесть в тюрьму

Власти США предъявили обвинение гражданину страны Сэму Танику, который, по версии следствия, использовал специальную функцию операционной системы GrapheneOS для удаления данных со своего смартфона Google Pixel во время попытки его изъятия сотрудниками федеральных органов.

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