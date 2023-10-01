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В Петербурге начал действовать курортный сбор

В Петербурге начал действовать курортный сбор

В Санкт-Петербурге вступил в силу закон о введении курортного сбора в рамках эксперимента по развитию туристического пространства и поддержке отрасли.

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Комментарии
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С
Странник
Что москва, что Ленинград жируют на бюджетные средства,  им все еще мало....когда же лопните то? В основном все едут посмотреть музеи......теперь это относится к курортному обслуживанию.... кто там что про патриотизм говорил? типа патриотизм за деньги........ох не насытные.....
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