В Петербурге начал действовать курортный сбор

С

Странник

Что москва, что Ленинград жируют на бюджетные средства, им все еще мало....когда же лопните то? В основном все едут посмотреть музеи......теперь это относится к курортному обслуживанию.... кто там что про патриотизм говорил? типа патриотизм за деньги........ох не насытные.....