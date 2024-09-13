Роботизированный комплекс МТС-15 «Клевер» со 122-мм гаубицей Д-30: преимущества и недостатки, потенциал и перспективы

Одной из новинок форума «Армия-2024» стал роботизированный комплекс (РТК) МТС-15 «Клевер», включающий роботизированное гусеничное шасси, оснащённое 122-мм гаубицей Д-30 с системой автоматического заряжания и наведения.
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