Немецкая делегация планирует посетить Крым

В октябре Крым посетит делегация немецких общественников и народных дипломатов, рассказал РИА Новости заведующий комитетом крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
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