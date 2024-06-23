Когда стоит обратиться к врачу, если у вас болит голова

Невролог рассказал о признаках головной боли, когда не следует откладывать поход к специалисту. Головная боль может быть признаком серьезных проблем со здоровьем, поэтому необходимо обращать на нее внимание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии