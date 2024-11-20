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У готовившего теракт в Калининграде нашли фотографию с Шольцем

У готовившего теракт в Калининграде нашли фотографию с Шольцем

РЕН ТВ У готовившего теракт на объектах энергетики в Калининграде по заказу с Украины гражданина Германии Николая Гайдука, которого задержали российские спецслужбы, нашли фотографию с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

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