У готовившего теракт в Калининграде нашли фотографию с Шольцем

РЕН ТВ У готовившего теракт на объектах энергетики в Калининграде по заказу с Украины гражданина Германии Николая Гайдука, которого задержали российские спецслужбы, нашли фотографию с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
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