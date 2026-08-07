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Нижегородская правда

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Нижегородская область вошла в тройку лидеров Приволжья по сбору сливы

Нижегородская область вошла в тройку лидеров Приволжья по сбору сливы

Нижегородские садоводы продемонстрировали выдающиеся результаты в плодоводстве. По итогам 2025 года регион вошел в топ‑3 субъектов Приволжского федерального округа (ПФО) по валовому сбору сливы, уступив лидерство лишь Татарстану и опередив Самарскую область.

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