Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Осло, 20 октября 2026 года © Ole Berg-Rusten/ReutersПереговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, президента Украины Владимира Зеленского и других лидеров в Осло прошли «без сюрпризов».