Тормозные колодки российского производства: покупать или нет

От состояния и характеристик тормозных колодок напрямую зависит уровень безопасности автомобиля. Продукция крупных зарубежных производителей значительно подорожала, а отсутствие прямых поставок привело к росту числа подделок на рынке.
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