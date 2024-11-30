В МИД оценили возможность США помешать России выполнить задачи СВО

Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя новость о запросе президентом США Джо Байденом у Конгресса дополнительных средств для Украины в размере 24 миллионов долларов, рассказал, что США прилагают все возможные усилия для того, чтобы помешать России выполнить задачи специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии