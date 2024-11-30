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В МИД оценили возможность США помешать России выполнить задачи СВО

В МИД оценили возможность США помешать России выполнить задачи СВО

Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя новость о запросе президентом США Джо Байденом у Конгресса дополнительных средств для Украины в размере 24 миллионов долларов, рассказал, что США прилагают все возможные усилия для того, чтобы помешать России выполнить задачи специальной военной операции.

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