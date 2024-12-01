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В России может появиться зарплата для родителей, ухаживающих за детьми-инвалидами

В России может появиться зарплата для родителей, ухаживающих за детьми-инвалидами

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил учредить отдельную государственную заработную плату-пенсию для тех родителей, которые приняли решение о семейном уходе за своими тяжелобольными детьми в ущерб возможности работать.

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