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Детородные амбиции Госдумы — 290 млн. россиян к 2073 году.

Детородные амбиции Госдумы — 290 млн. россиян к 2073 году.

В строительстве далеко идущих планов мы, несомненно, преуспеваем. Причем так, что никакому американскому Маску с китайским товарищем Си за нами не угнаться — не успели спутники Юпитера силами одного только кластера в Алабуге колонизировать, как новая задача стоит — удвоить населения страны, не опираясь на помощь мигрантов.

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