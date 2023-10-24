Детородные амбиции Госдумы — 290 млн. россиян к 2073 году.

В строительстве далеко идущих планов мы, несомненно, преуспеваем. Причем так, что никакому американскому Маску с китайским товарищем Си за нами не угнаться — не успели спутники Юпитера силами одного только кластера в Алабуге колонизировать, как новая задача стоит — удвоить населения страны, не опираясь на помощь мигрантов.