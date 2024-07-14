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Детская вакцина от пневмококка поступила во Владимирскую область

Детская вакцина от пневмококка поступила во Владимирскую область

Прививку можно будет сделать по месту жительства.Во Владимирскую область поступила вакцина для детей против пневмококковой инфекции.

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