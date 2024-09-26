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Царьград

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В Поморье через три месяца перестанет существовать Онежский район

В Поморье через три месяца перестанет существовать Онежский район

До 1 января 2025 года в Архангельской области Онежский район будет преобразован в округДепутаты облсобрания сразу в двух чтениях приняли законопроект о преобразовании Онежского муниципального района в округ.

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