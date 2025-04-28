Пальмовое масло запретят в школах и детских садах

В Госдуму внесут законопроект о запрете пальмового масла в питании детей и студентов. Инициатива, поддержанная спикером нижней палаты Вячеславом Володиным, направлена на исключение искусственных заменителей из детского питания, сообщают «Известия».
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