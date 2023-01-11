Генерал Соболев назвал главную задачу Герасимова: говорить о наступлении рано

Главная задача, которая будет стоять перед новым командующим Объединенной группировкой войск в зоне СВО Валерием Герасимовым и его заместителями в том, чтобы отодвинуть линию фронта в Донбассе.
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