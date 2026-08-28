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FiNE NEWS

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ВС России поразили в Киевской области склад с ракетами «Фламинго»

ВС России поразили в Киевской области склад с ракетами «Фламинго»

Российские вооружённые силы в ночь на 28 августа нанесли удар по складскому комплексу в Киевской области, используемому для хранения готовых изделий крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и топлива для ракетных ускорителей.

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