ВС России поразили в Киевской области склад с ракетами «Фламинго»

Российские вооружённые силы в ночь на 28 августа нанесли удар по складскому комплексу в Киевской области, используемому для хранения готовых изделий крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и топлива для ракетных ускорителей.
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