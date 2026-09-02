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Газета «Культура»

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Гёте ни при чем. Довлатов хотел быть нашим Хемингуэем

Гёте ни при чем. Довлатов хотел быть нашим Хемингуэем

85 лет назад, 3 сентября 1941 года, родился Сергей Довлатов. Сегодня он едва ли не самый популярный автор из тех, что творили в 1960–1980-е.

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