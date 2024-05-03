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Российских автомобилистов готовят к новым номерам

Российских автомобилистов готовят к новым номерам

Флаг России в правом нижнем углу станет обязательным для автомобильных номеров, сообщает PRIMPRESS. Соответствующие поправки к стандарту 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», предложенные депутатом Александром Хинштейном, разработал научный центр безопасности дорожного движения МВД.

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