Российских автомобилистов готовят к новым номерам

Флаг России в правом нижнем углу станет обязательным для автомобильных номеров, сообщает PRIMPRESS. Соответствующие поправки к стандарту 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», предложенные депутатом Александром Хинштейном, разработал научный центр безопасности дорожного движения МВД.
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