Первая в мире программа-вымогатель на уровне процессора может «обойти все традиционные технологии, которые у нас есть»

Хрстиан Бик (Chrstiaan Beek) из Rapid7 написал пробный код программы-вымогателя, которая может атаковать ваш процессор, и предупреждает о будущих угрозах, которые могут заблокировать ваш диск до тех пор, пока за него не будет заплачен выкуп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии