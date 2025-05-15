Первая в мире программа-вымогатель на уровне процессора может «обойти все традиционные технологии, которые у нас есть»

Хрстиан Бик (Chrstiaan Beek) из Rapid7 написал пробный код программы-вымогателя, которая может атаковать ваш процессор, и предупреждает о будущих угрозах, которые могут заблокировать ваш диск до тех пор, пока за него не будет заплачен выкуп.