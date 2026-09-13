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Царьград

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Двое погибших, множество раненых: что известно об атаке ВСУ на бензовозы с дизтопливом для ЗАЭС

Двое погибших, множество раненых: что известно об атаке ВСУ на бензовозы с дизтопливом для ЗАЭС

Очередная массированная атака ВСУ на Россию 13 сентября и в предшествующие дни затронула сразу несколько мирных регионов, оставив разрушения и человеческие жертвы.

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