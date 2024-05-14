Дюмина – в помощники, Суровикина – в Генштаб? Назначения Путина продолжают удивлять

Алексей Дюмин и Владимир Путин Фото: Globallookpress.com/Russian Presidential Press Office Масштабные перестановки в силовом блоке, инициированные президентом России Владимиром Путиным, продолжают нарушать прогнозы экспертов.
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