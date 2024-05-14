Дюмина – в помощники, Суровикина – в Генштаб? Назначения Путина продолжают удивлять

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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ЮС
Юдкевич Сергей
Он набирается управленческого опыта
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Т
Татьяна
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7 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
посмотрим
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1 час.

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