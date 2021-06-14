Элина МорозоваПолитика"Тиндер, новое брачное поведение и гендерная диспропорция столиц": почему стало сложнее выйти замуж Истории Алексея Боярского Мужчин до 35 лет в России даже больше, чем женщин ровесниц.Вернуться к статье535НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalyСтатистика сообщает, что в развитых странах почти у 20 процентов миллениалов — родившихся с конца 1980-х по начало нулевых годов — никогда не было интимных отношений. А количество молодых людей, не утруждающих себя тем, чтобы соблазнить хоть кого-нибудь, с каждым годом только растет. Особенно сильно эта тенденция коснулась мужчин – сегодня среди молодых людей девственников больше, чем девственниц среди девочек. Чем обусловлена эта тенденция в мире, где сексуальные отношения перестали быть очевидным табу? - 1. Слишком много развлечений Некоторые исследователи отмечают, что молодежь по-прежнему остается активной в сексуальном плане в деревнях и маленьких городах, где кроме как замуж и выйти-то некуда. Там, где есть развитая индустрия развлечений, рестораны, театры, выставки и прочие тусовки, половой вопрос стоит не так остро, или вообще не стоит. Сейчас довольно сложно определить, не влияют ли на либидо другие факторы: стресс большого города, карьерная гонка, экологические проблемы, в конце концов. Но факт остается фактом – в мире, где много других развлечений, развлекаться исключительно сексуально не очень-то и хочется. - 2. Слишком много визуальных стимулов Поколения, вступающие во взрослую жизнь примерно с начала 2000-х традиционно сравнивают с теми, кто взрослел в 70-80 годах. И невооруженным взглядом видно, что между ними есть одно серьезное отличие. Распространенность визуального контента, эксплуатирующего интерес к человеческому телу и интимным отношениям значительно выросло. Одно дело – украдкой стащить у родителей кассету или «взрослый» журнал. Совсем другое – постоянно наблюдать за потоком инстаграмных прелестниц в бикини, неоднозначных баннеров, всплывающих окон с полуобнаженными девицами. Ведь как известно, частое предъявление стимула сильно понижает чувствительность к нему. - 3. Слишком много суррогатов Конечно, есть и еще одно отличие – интернет. Если раньше общение происходило с глазу на глаз или в теплой компании, нередко с гитарами и вином, то сейчас все свои коммуникативные потребности, начиная от знакомства и заканчивая приемом у психолога, можно реализовать в интернете. Может быть молодежь, выпавшая из статистики сексуально активных, развлекается и влюбляется там же? - 4. Они позднее взрослеют Очевидно и то, что время, нужное для достижения определенного порога взрослости, сейчас изменилось. Наши дети психологически младше, чем мы в их возрасте. А мы младше наших прабабушек и прадедушек. Детство удлиняется с каждым столетием, если не десятилетием. В брак вступают позже, детей рожают позже, учатся дольше. И с этим приходится считаться! Сегодня граница детства смещается ближе к 25 годам, и планка продолжает расти… - 5. Во всем опять виноваты феминистки… Многие связывают отсутствие интереса к сексуально стороне жизни с влиянием различных движений, типа МееТоо, и новым расцветом идей феминизма. Мол, девочки, раньше реализующие себя через отношения с влюбленным мужчиной, теперь поняли, что есть и другие пути реализации. Соответственно, в брак и отношения не спешат. И даже заводить парня просто потому, что он есть у всех подруг, тоже не хотят. А мальчики стали намного осторожнее, чем и прадедушки – ведь именно сейчас много говорят об осознанном согласии, о более мягких и предполагающих женскую активность стратегиях, и т. д. Следовательно, многие полулегальные способы добычи интима, которые раньше были «в законе» сейчас практически не работают. А если работают, то потом строго наказываются. Соответственно, отсеялось чуть ли не насилие, которого и не жалко. Но в целом «охваты» упали, да.NatalyСредний возраст невест в России вырос на восемь лет. Если всего несколько лет назад россиянки чаще всего выходили замуж в 18-24, то сегодня возрастная планка поднялась до 25-34 лет, сообщает Росттат. Более того, растет число женщин, которые впервые идут в ЗАГС после 35 лет или остаются холостыми и воспитывают детей самостоятельно. Почему россиянки больше не торопятся замуж, а порой и вовсе избегают серьезных отношений? В первую очередь, женщин в России все меньше стали интересовать ожидания социума. В советские времена представительницы слабого пола боялись, что холостой статус не позволит им благополучно прижиться в обществе и продвигаться по карьерной лестнице. Кроме того, существовало определенное табу на сексуальные отношения до брака. Сейчас этого больше нет. «Старение» невест – это закономерный тренд. Наши родители в большей степени зависели от ожиданий социума. Эхо советских времён и страх быть выкинутым из общества, если не будешь следовать его правилам, был силён. Для мужчин вступление в брак зачастую было единственным способом заниматься сексом. Для женщин статус жены и матери был закономерным продолжением «карьеры.Современные пары более свободны. Живут во времена изобилия, доступной информации, качественной медицины и, в конце концов, феминизма. В детстве многие из них успели зацепить период дефицита в 90-е. И это лишь усилило желание строить другую жизнь. Они хотят самореализации, узнать себя и сделать осознанный выбор партнёра. Женщины всё меньше ограничивают свой потенциал исключительно деторождением. И поэтому не торопятся замуж: оказывается, им есть чем заняться в жизни помимо реализации себя как жены и матери.Девушки хотят получить образование, построить карьеру и «попробовать себя» в разных сферах. Кроме того, женщины больше не боятся, что после 40-50 лет будут выглядеть плохо и не смогут найти партнера. «Сегодня беременная 25-летняя женщина не считается старородящей. Женщины в 30-50 лет выглядят гораздо лучше, чем их предшественницы, соответственно пользуются мужским вниманием: а значит, могут создавать семьи в осознанном возрасте, выбирая более подходящего партнера. Девушки от 18 до 25 хотят «попробовать себя» в разных сферах. Их интересы лежат в области учебы, карьеры, самореализации. И для достижения своих целей лучше быть не обремененной семьей.СергейДа подними ты планку невесть хоть до 50 лет. Ничего не изменится. Молодые женщины как рожали в 18-25 лет, так и будут рожать. А в 30 лет, для бабы родить первого ребёнка уже проблема. Чем старше баба тем выше рост бесплодных чайлдфри хуялдфри.NatalyМолодым при капитализме быть довольно тяжело. Гарантии стабильной оплачиваемой работы НЕТ, жилья НЕТ и т.д. Особенно, если дана прямая установка государству "отруливать от патернализма и тогда молодые поймут, что их судьба в их собственных руках". Вот молодые и НЕ рожают в достаточных для роста населения количествах. К тому же половина из них мечтает и вовсе уехать из страны.Nataly(С)Автор: Алекандра Чканикова""" Стереотипы — вещь бессмысленная, но вездесущая. Казалось бы, такая ерунда, но порой они создают проблемы. Ужасно раздражает, когда наш выбор становится объектом осуждения только потому, что не вписывается в рамки и стандарты других. Иногда осуждение прячется под маской ложного сочувствия. Под прицел может попасть любой, кто чем-то отличается. «Ох, бедный ребенок, вредно так долго кормить грудью! Несчастный малыш, так рано отлучили от груди? Выскочила замуж такой молодой, бедняжка! Так много лет и до сих пор не замужем, какое невезение! Как можно рожать после 40? Это безответственно! Кто же по своей воле рожает так рано? Это, наверняка, случайность. Несчастный ребенок!» Объединяет таких благожелателей одно: у них есть мнение о том, что их совершенно не касается. И они его вам сообщат. Обязательно. Александра Чканникова поделилась своим опытом и сделала забавную подборку поучительных высказываний в адрес «ранних мам». Тебе тридцать, а дочери – сколько? Десять?! Да ладно. Округленные глаза, неловкое молчание. Нет, я знаю, что сейчас модно рожать после тридцати. Но вот когда стало ненормальным рожать рано? Милые, воспитанные, интеллигентные люди, узнав, что я родила первого ребенка в двадцать лет, выражают искреннее изумление. Обычно молча – но не всегда. «По моим ощущениям, человек, у которого ребенок ходит в школу, должен быть несколько старше», — прокомментировала сослуживица мою анкету. «Надо же, как это ты так» — посочувствовала двадцатилетняя знакомая. А один чудесный молодой человек отказал мне в должности, потому что я «когда-то давно выбрала семью» и теперь вряд ли смогу быть достойным работником. Дорогие сорокалетние мамы, которые часто жалуются на дискриминацию и незрелое отношение общества к вашим зрелым решениям! Вам, наверное, действительно достается от врачей («старородящая», «что ж вы раньше не собрались»), мамушек и тетушек («ну наконец-то, а то будешь как бабушка своему ребенку»), от любимого мужчины («вот родила бы ты сразу, сейчас бы уже в школу ребенка отправляли»). Сочувствую вам – но знайте, что и нам, «ранородящим», подчас достается не меньше. Побеседовав с такими же, как я, ранними мамами, я собрала несколько забавных сентенций. Во многом они симметричны тем, которые еще недавно «прилетали» к сорокалетним мамам. • Маловероятно, что ты к 20 годам была достаточно хорошей матерью. Все-таки в юности у всех ветер в голове. • Дети не дали тебе стать хорошим профессионалом, поэтому ты не сделала карьеру. Без детей ты могла бы добиться большего. • 20 лет – самый продуктивный возраст. Ты могла получить еще два высших образования, освоить кучу профессий, сделать научное открытие – а ты вместо этого лучшие годы проходила с коляской. • Ты просто не представляешь, что потеряла: вот попробовала бы побыть сама себе хозяйкой лет хотя бы до тридцати, тогда бы… • Вот уж удивила! Я думала, сейчас только дети улиц так рано рожают. • Осмысленно в 20 лет никто не хочет стать матерью. Это явно какая-то безвыходуха была. Ну или детские комплексы… • В средние века девушки торопились поскорее родить, потому что продолжительность жизни была в два раза короче. А сейчас можно все успеть! Когда ты собираешься для себя пожить? Поверьте, все это было сказано людьми, не озлобленными на жизнь, не воинствующими чайлд-фри и не обитателями лавочек у подъезда. Милые, воспитанные, интеллигентные люди честно высказали свое мнение о молодых мамах. … Хотела я все это прокомментировать, но не уверена, что скажу что-то новое. Давайте просто договоримся сами с собой раз и навсегда: люди рожают тогда, когда рожают. Никто из нас не может знать, почему они так делают, что при этом приобретают и теряют. Главное, чтобы, во-первых, люди действительно хотели стать родителями, а во-вторых – став родителями, испытывали бы огромное счастье. Как я, например.Nataly)))))Молодые женщины как рожали в 18-25 лет, так и будут рожать))))))) и что же там они понарожают в ИТОГО?эти малограмотные недоучки безработные и бездомные инфантилки ещё не отделившиеся от своих то родителей девочки, якорем висящие на шее старших родственников.забавно дети рожают новых детей был один иждивенец станет сразу трое и всех кормите бабуля с дедулей)))))))СергейНу да, самый лучший возраст для родов в 50 лет, и образование получили, и хата с машиной есть, и денег кучка на счету лежит. Но вот незадача, рожалка не рожает, всю камасутру испробовали, к разным докторам бегали, и к экстрасенсам, и даже монастырь не помог. У рожалки закончился срок годности. Вот по этому надо рожать вовремя, а не тогда, когда напишут в гейропейском журнале.ирина Северова северова (гуляева)Чайлдфри ,это люди , которые добровольно отказались от рождения детей. Бесплодные женщины и МУЖЧИНЫ или ИМПОТЕНТЫ - это совершенно другая категория. Вот их и пожалейте. А нас , плохих эгоистов оставьте в покое , мы же не мешаем вам размножаться. Вперед и с песней.Лариса КондаковаДа дело то не чайлдфри, и не в европейских журналах, а дело в том, что денег на детей нет. Совсем нет.СергейОтсутствие денег никого и никогда не останавливало. Во время войны люди рожают, и не ждут манны небесной.Лариса КондаковаА еще во время войны дети от голода гибли. От элементарного голода.СергейДети от элементарного голода не только во время войны гибнут, есть мамаши рожают прямо в унитаз.Лариса КондаковаНе надо путать непреодолимые обстоятельства и уродов-убийц. Так то и мужчины есть, которые убивают и калечат своих детей. А еще больше тех, которые отправляют своих жен и любовниц на аборт. Ну не нужен им ребенок и все. Так что сделай, дорогая, так, чтобы его не было...СергейЭто враньё. Никто не заставит бабу сделать аборт, или рожать. Это её личный выбор.Лариса КондаковаАга, личный. Персональный. Хлебом не корми дай аборт сделать... А потом еще и клетчатый платочек подавать будут всякие высокоморальные граждане даже на ТОМ свете...ирина Северова северова (гуляева)Люди , у которых есть хоть какие -то мозги , не хотят жить ,как во время войны. ИДИОТЫ может и хотят. Но , от идиотов рождаются ИДИОТЫ.владимирДоброжелатеди, - это все те кого душит жаба, что они не такие не родили тогда, когда родили вы, так что посылайте их смело и подальше, сами знаете куда а куда по мужски или по женски пусть выберут сами, главное рожать здоровых детей, вот об этом вам стоит позаботиться самимирина Северова северова (гуляева)Что причины то искать ? Причина одна и она же главная - БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ МУЖИКИ.NatalyПоследние годы все большую популярность завоевывала идея об обязательном тесте ДНК, который будет осуществляться прямо в роддоме за государственный счет. Это можно сказать краеугольный камень любого мужского движения, их альфа и омега. Суть требований заключалась в том, чтобы сразу после родов брать у новорожденного образец генетического материала. Это, с одной стороны, должно было уберечь мать от подмены (хотя мне лично не понятно, почему нельзя перепутать детей уже после анализа), ну а отца – от вкладывания сил и времени в чужое потомство. Если ребенок официально от супруга – женщину встречает довольная семья с букетом цветов. Если же нет – списки опозорившихся вывешивают на всеобщее обозрение, с последующей публикацией в местной газете. Идея стала настолько популярной, что ее уже многократно обсудили все ресурсы рунета. В том, что унизительная затея не осуществилась, маносфера громко обвиняла баб и матриархальное государство. И тут что-то пошло не так. Дело в том, что казавшаяся еще несколько лет утопической и далекой идея создания единой базы ДНК оказалась намного ближе, чем на это казалось ранее. Уже сейчас во многих странах ведется сбор такой информации, где-то в добровольном порядке, где-то в принудительном (в Кувейте, например, под страхом тюрьмы). Стали обнаруживаться первые совпадения среди родственников (для многих они были совершенно неожиданными). Россия, Украина, Белоруссия тоже двигаются в этом направлении, так что прекрасное будущее, в котором мы сможем получить особый генетический паспорт уже совсем близко. И вот тут, я, как человек ежедневно и плотно работающий с самой тканью общественного мнения, стала замечать удивительные метаморфозы. Словно первые ласточки, начали прилетать возмущенные комментарии… - Это что же получается теперь, что бабы могут рожать от кого хотят, а мужику плати?! Ведь не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, как могут использовать общую генетическую базу! – кинулись в бой оскорбленные противники обязательного сбора генетической информации. И пригорюнились. Что же это получается, вместо бесплатного развлекательного шоу «неверная жена» теперь алименты платить придется (а может и за преступления отвечать)? Опять проклятый матриархат в действии…))))Nataly))))то причины то искать ? Причина одна и она же главная - БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ МУЖИКИ.)))) не столько безответственные сколько нищие и духом и тельцем не богатенькие((( увы глупы тупы голожопы, но при этом алчны и падки и вечно вожделеют спариться да так , что происходит полная замена мозговой жидкости на сперму если вовремя не слить эту субстанцию, а работать ручками мужик не может/не хочет- ленив от природы даже подрочить ему в лом))))МайяNatalyПредставительниц слабого пола всё чаще обвиняют в эгоизме и желании строить карьеру. Но каковы истинные причины отказа от детей и семьи? И только ли во всем виновато стремление к независимости и силе? Я думаю, причины сегодняшней ситуации лежат на поверхности, просто мы почему-то делаем вид, что все нормально: 1. Отсутствие уверенности в будущем. Женщинам, чтобы иметь нормальный доход, жилье требуется вкалывать на двух работах, ну или найти обеспеченного мужчину. Состоятельных кавалеров сегодня тоже немного, на всех не хватит. Материнский капитал, ипотека, всевозможные выплаты на детей не спасуют ситуацию. Уровень жизни снижается, перспектив в обозримом будущем не видно. Многих женщин беспокоит финансовая сторона воспитания детей. 2. Проблемы со здоровьем. К сожалению, стрессы, неправильный образ жизни, экология оказывают отрицательное влияние на репродуктивную функцию. В последние годы к врачам всё чаще обращаются совсем молодые девушки. 3. Разрушен институт семьи. Женщина живет сегодня в таком мире, где нужно быть не только хорошей мамой и женой, но и состоявшейся личностью - образованной, умеющей зарабатывать, ухоженной. Женщина понимает, что выйдя замуж или родив ребенка, ей сложнее будет этого всего достичь. Получается, она является психологически неготовой стать матерью. 4. Негативный опыт других семей. Количество разводов по стране неумолимо растет. Мало, кто может похвастаться тем, что он счастлив в браке. Разводятся сплошь и рядом. И такового негативного опыта у женщины много. То есть, уже подсознательно у женщины слово брак ассоциируется с чем-то плохим. Брак - это источник стресса, скандалов, безденежья, конфликтов и прочих проблем! Нет совершенно никакого желания приносить жертвы. 5. Повышение уровня образованности женщин. Очень много у нас в стране образованных женщин. У женщины есть свои планы и мечты в жизни, которые она планирует воплотить в жизнь. И, к сожалению, дети не вписываются в них. Если закрыть такую девушку дома с ребенком, то она взвоет и будет проситься на волю.Современные девушки пришли к выводу, что счастье конкретного человека не зависит от количества детей. Представительницы слабого пола находят личностное удовлетворение в других видах деятельности - в спорте, карьере, творчестве, в спокойствии и уединении. Да, бесспорно, женщины стали больше любить и ценить себя! Согласитесь, что сегодня многие пары разводятся потому, что женщина не готова экономить на себе, а мужчина при этом не хочет вкалывать в поте лица, чтобы удовлетворять нужды семьи.МайяВот-вот...ирина Северова северова (гуляева)Опять комментарии пропалиМайяКогда есть администрация, которая видит в правилах сайта только свои права, а не обязанности, сайт будет выглядеть таким образомСергейИ мои комменты пропали, злорадствуйте, вы это любите.ирина Северова северова (гуляева)Вы свои комменты удаляете , Сергей , А ?СергейМне фиолетово, что вы думаете.ирина Северова северова (гуляева)Не лукавьте , вы переживаете очень сильно , а вдруг кто-то напишет то , что вам не нДравится или не понДравится начальству. Караул !СергейА что мне переживать, забанил идиотку, и всё, делов то ))) А вы вся синяя от злобы, когда что-то не по вашему.ирина Северова северова (гуляева)Сергей , я пришла на сайт , поболтала и ушла. Мне не надо ни перед кем выслужиться. И синеть незачем. А вы боитесь , наверное кое-кому не понДравиться. Да и власть , даже такая мизерная , как банить теток на сайте - сладкая штука, особенно , если в реальной жизни ее нет . Так что УСПЕХОВ в вашей нужной людям , работе...СергейГуляева, вы головой ударились ? Перед кем я выслуживаюсь ? Из вас говно льётся как из канализации, вы даже не думаете что пишите, вам лишь бы насрать да чтобы повонючее было.ирина Северова северова (гуляева)Очень характеризует вас , как личность ., продолжайте. Я наслаждаюсьСергейПовторяю вопрос. Перед кем я выслуживаюсь, трепло ?ирина Северова северова (гуляева)Не могу точно ответить . Вам лучше знать . Вы же проводите ЦЕНЗУРУ и баните людей неизвестно за что. Пусть каждый и предположит перед кем.СергейВот если не можете ответить, тогда и не пишите лживые высеры. Гуляева, не врите, те кого я банил они знают за что. А вас никто не банил, или вы подгавкиваете за других ?ирина Северова северова (гуляева)Ваш лексикон отвратителен. Отвечать НЕ НА ЧТО.ирина Северова северова (гуляева)Вот уж точно Маяй написала , что на воре и шапка горит. Я написала , что Я НЕ ВЫСЛУЖИВАЮСЬ , а вы приняли на свой счет.? Так это ваше дело.СергейТаких как Майя на других сайтах пачками банят, и никто не отчитывается почему и за что. А у нас на сайте никого не банят, но вонь поднимается регулярно.Марина МаксимоваА можно мне, как новенькой, узнать за что " таких как Майя" банят? Я что ничего не вижу. Ни матов, ни оскорблений..Или я слепая?ирина Северова северова (гуляева)А это великая тайна для всех и для новеньких и для старенькихМарина МаксимоваЭто надо вынести в отдельную тему. Мне очень интересно, какие преступления совершила Майя.Может правда?)ирина Северова северова (гуляева)Так теперь выставить тему головная боль. НИЗЗЯЯ! Надо посылать на почту , потом ждать а потом ... суп с котом..Марина МаксимоваЭто очень жаль, потому как накопились вопросы с этими удалениями. Понимаю, что народ жаждет правды)))МайяИнтересно, за что же меня в чс сайта на пару минут отправили 16 июня, когда пропал контент весь мой и во всех темах? А потом так нагленько вернули обратно??? Спецом, чтобы никто не догадался почему все пропало ( ведь тут под шумок у всех вроде как пропадает коменты и кто-то решил, что и я так подумаю). Но я была на сайте в этот момент и видела, как во всех темах всех авторов обозначилось, что я в чс сайта. Интересно за что, ведь я ни к кому необращалась и никому не писала ничего))) Только хотела написать и вот такая подлость со стороны админа. И это не первый раз пропадает именно весь контент, а не веточки и отдельные коментыNatalyне мешай лодырю и бездельнику играться на сайте, ему же в реале ну совсем совсем заняться нечем он инвалид у нас без рук и головы, одна отрада на сайтах МТ за пенсионерками следить и в баню отправлять помыть свой неправильный облик аморале))))от как бы мы без него поняли что где то уже и испачкались?))))МайяЯ не мешаю. Я спрашиваю с какого бодуна по каждому поводу нажимается кнопка удаления в чс сайта, если никто никого лично не трогал? Это что за беспредел "озабоченных" у кнопки. Шестой палец покоя не дает?Natalyэто он нам так просто мешает общаться на сайте видимо завитки берут что без него болтовня происходит, а ему же просто необходимо везде и всюду свой длинный нос засунуть и всюду влезть без спроса. ну что поделаешь? шкодлив и озорничает наш СЕреженька карапузик))))МайяХи=хи. Это мелочь. Там все гораздо проще и банальней.МайяНаташа, а меня должны эти проблемы его реальной жизни интересовать?)) Я прихожу на сайт не с ним лично общаться. Если не понимает он этого пусть к психоаналитику обращается.. Тут таких вагон))) .Майя***А у нас на сайте никого не банят, но вонь поднимается регулярно.*** .Наташа, вспомни сколько тебя за последний годик банили? Напомни ему. Двойные стандарты, голова в песке. , телевизор рулит)))(А то блин, другие снимать скрины не умеют.)))Майя***Таких как Майя на других сайтах пачками банят, и никто не отчитывается почему и за что. А у нас на сайте никого не банят, но вонь поднимается регулярно.*** -------------------------------------------------- Ну ка админ, быстро примеры в студию, чем я хуже других на этом сайте!))) -------------------------------------------------- И твое мнение оценки МОИХ КОМЕНТОВ СООТВЕТСТВУЕТ ПРАВИЛАМ МТ И ЗАКОНАМ РФ?)) Таких фактов нет? Нет. Так что стоит некоторым особо одаренным понять простой факт: АДМИН ЛЮБОГО САЙТА НЕ ОБЯЗАН И НЕ ДОЛЖЕН СМОТРЕТЬ, ЧТО ТАМ НА СОСЕДНИХ САЙТАХ, А ТОЛЬКО НА ПРАВИЛА МТ. ----------------------------- И еще бы стоило почитать тебе Сергей НАШЕ законодательство, которое исполняет Платформа МТ. У нас тут не хутор, не село, не совхоз и не колхоз!Наум НаумовНу, не хотят мужики жениться, не нужно им это, вот и не хотят.Комментировать
Свежие комментарии