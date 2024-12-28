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Китайские машины теряют почти 50% от стоимости через год после покупки

Машины из Китая через год после покупки в автосалоне теряют почти 50% стоимости. Так, новый китайский кроссовер Geely Coolray 2023 года выпуска сейчас стоит от 3,1 млн рублей, но такой же авто с годовым пробегом продают примерно за 1,7 млн в столичном регионе, пишут «Известия».

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