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Россияне хотят, чтобы их дети зарабатывали не менее 200 тысяч рублей

Россияне хотят, чтобы их дети зарабатывали не менее 200 тысяч рублей

Группа Ренессанс Страхование (MOEX: RENI) и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, какой размер зарплаты родители в России хотели бы видеть у своих детей, опросив свыше полутора тысяч родителей из крупных городов.

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