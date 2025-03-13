Россияне хотят, чтобы их дети зарабатывали не менее 200 тысяч рублей

Группа Ренессанс Страхование (MOEX: RENI) и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, какой размер зарплаты родители в России хотели бы видеть у своих детей, опросив свыше полутора тысяч родителей из крупных городов.
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