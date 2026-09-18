Нарколог Холдин назвал лекарства, которые нельзя сочетать с алкоголем

Совместное употребление алкоголя и лекарств может значительно ухудшить состояние здоровья. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин подчеркнул, что этанол может существенно изменить действие медикаментов и увеличить токсическую нагрузку на организм.