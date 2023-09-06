Иудеец Зе ещё не до конца загнал украинский народ на кладбища. Собирается ещё раз президентствовать
(Недо)президент Украины Вова Зеленский заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах главы государства.
Комментарии
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Остальные евреи белые и пушистые?
Остальные ... ещё более омерзительны и злобны... если этот лицедей, не скрывает своей злобной морды... то остальные ... мимикрируют под нормальных людей... а на деле всю свою ненависть и злобу... делают в тихаря!... создавая и выращивая из мерзости... своих исполнителей... как на пример... грязных девок, которые убили Дарью Дугину и Татарского.
А нехай себе тешится… меньше работа для ФСБ.
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