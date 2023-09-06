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Иудеец Зе ещё не до конца загнал украинский народ на кладбища. Собирается ещё раз президентствовать

Иудеец Зе ещё не до конца загнал украинский народ на кладбища. Собирается ещё раз президентствовать

(Недо)президент Украины Вова Зеленский заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах главы государства.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Остальные евреи белые и пушистые?
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17 час.
Алексей Тан
Остальные ... ещё более омерзительны и злобны... если этот лицедей, не скрывает своей злобной морды... то остальные ... мимикрируют под нормальных людей... а на деле всю свою ненависть и злобу... делают в тихаря!... создавая и выращивая из мерзости... своих исполнителей... как на пример... грязных девок, которые убили Дарью Дугину и Татарского.
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17 час.
MB
Marina Bubon
А нехай себе тешится… меньше работа для ФСБ.
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7 час.

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