Иудеец Зе ещё не до конца загнал украинский народ на кладбища. Собирается ещё раз президентствовать

Алексей Тан

Остальные ... ещё более омерзительны и злобны... если этот лицедей, не скрывает своей злобной морды... то остальные ... мимикрируют под нормальных людей... а на деле всю свою ненависть и злобу... делают в тихаря!... создавая и выращивая из мерзости... своих исполнителей... как на пример... грязных девок, которые убили Дарью Дугину и Татарского.