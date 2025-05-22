Канада захотела присоединиться к «Золотому куполу» США

Переговоры с США о присоединении к будущей системе противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол», анонсированной американским президентом Дональдом Трампом, ведет правительство Канады, об этом 22 мая передает New York Post (NYP).
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