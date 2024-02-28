Один человек погиб и два пострадали из-за выбежавшего на дорогу лося

Неожиданно выбежавший из леса на дорогу лось стал причиной смертельного ДТП в Свердловской области. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, авария произошла 26 февраля около 23 часов 10 минут на 37 км автодороги Нижний Тагил – Нижняя Салда.
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