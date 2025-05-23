Совещание в Москве: Сергей Шойгу встретится с делегациями КНДР и Ирана

Сергей Шойгу, Секретарь Совета Безопасности России, проведет в Москве ряд двусторонних встреч с делегациями 125 стран, включая КНДР и Иран, на 13-й международной встрече по вопросам безопасности с целью обсуждения глобальных угроз.
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