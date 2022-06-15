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Советник главы МВД Украины: существует угроза потери контроля ВСУ над Славянском

Советник главы МВД Украины: существует угроза потери контроля ВСУ над Славянском

Советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что существует угроза потери контроля ВСУ над Славянском. В эфире одного из украинских каналов Андрусив заявил, что военные РФ "намерены наступать по направлению Изюм-Славянск уже в ближайшее время".

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