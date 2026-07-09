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Копеечка - Объявления Донбасса

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Котята Серебристые Британские шиншиллы в Макеевке - 25 000 руб

Котята Серебристые Британские шиншиллы в Макеевке - 25 000 руб

Готовые переехать в ваш дом Серебристые Британские шиншиллы Bri ns12 - silver shell - девочка и мальчик Серебристая завувлированная шиншилла с лёгким припылением золота по корпусу , Ветеринарный паспорт, полная вакцинация ( Противовирусные + бешенство) обработка от паразитов, приучены к лотку , когтеточке , когтерезки, социализированные , игривые дети плановая клубная вязка приятная летняя цена, помощь в организации доставки, есть услуги Зоо Такси .

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